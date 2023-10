Incidente a Milano, travolto e sbalzato di 18 metri mentre attraversa

Un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via della Chiesa Rossa a Milano nella notte tra sabato e domenica 22 ottobre. L'uomo è stato travolto mentre attraversava la strada da una Dacia Sandero. Le sue condizioni sono critiche.

Tutto è avvenuto poco prima delle 3 all'altezza del civico 81, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione sembra che la Dacia stesse viaggiando dal centro verso la periferia, mentre il 26enne stesse attraversando la strada.

L'impatto, anche a causa della velocità dell'auto, è stato violentissimo: il 26enne è stato sbalzato sull'asfalto per circa 18 metri. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Il 26enne è stato intubato e accompagnato in codice rosso al Niguarda; avrebbe riportato vari traumi, soprattutto al bacino e agli arti inferiori.

L'incidente è solo l'ultimo di una serie praticamente infinita: da inizio anno sulle strade di Milano hanno già perso la vita 12 pedoni investiti da vetture e mezzi pesanti.