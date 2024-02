Ragazzo di 20 anni accoltellato in strada a Milano

Un ragazzo di 20 anni, egiziano con precedenti, è stato accoltellato più volte, al fianco sinistro, non lontano da piazzale Selinunte, in via Gigante (zona San Siro). Il fatto è avvenuto poco dopo le 18.

Le sue condizioni sono molto serie. Sul posto ambulanza e automedica, che hanno portato il ferito al San Carlo in codice rosso. Non ha mai perso conoscenza, ma lotta per la vita.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, e con cosa il 20enne sia stato colpito. Probabilmente si tratta di una lite degenerata: dai primi riscontri parrebbe un diverbio con altri nordafricani. Soltanto 24 ore fa, a Pieve Emanuele (Milano), uno studente di 15 anni era stato ferito con diversi fendenti a una gamba da un 18enne davanti a scuola.