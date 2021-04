Cede la balaustra e un uomo cade dal ponte sulla Martesana a Milano: è gravissimo

Dramma venerdì pomeriggio a Milano, dove un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima dopo essere caduto dal ponte in ferro sul Naviglio Martesana. La tragedia si è consumata poco dopo le 18.15 all'altezza della Cassina de' Pomm, nel tratto che costeggia via Melchiorre Gioia.

Stando a quanto finora appreso, sembra che l'uomo - un 40enne italiano - sia precipitato dalle scale della struttura battendo con violenza la testa a terra, sulla parte di percorso pedonale, in mattoncini, che dà verso la via. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, la vittima è stata trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda: le speranze di salvargli la vita sono appese a un filo.

Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, ma dai ghisa e dall'assessorato alla sicurezza del comune non filtra nessuna informazione. Pare, ma le ricostruzioni sono ancora frammentarie, che il 40enne fosse insieme a un amico e che i due fossero poggiati alla ringhiera nella parte più alta delle scale che conducono proprio al ponte. Improvvisamente, però, un pezzo della "balaustra" avrebbe ceduto e l'uomo sarebbe precipitato al suolo. L amico, coetaneo, è stato ricoverato in ospedale sotto shock al San Raffaele.