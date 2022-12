Scopre il furto in casa grazie alle telecamere wireless e fa arrestare il ladro

Il proprietario di casa è stato avvisato dal suo sistema d'allarme, collegato anche a telecamere interne: qualcuno si era introdotto nella sua abitazione, in via Mantegna a Milano, e la stava svaligiando. Il sensore dell'allarme aveva rilevato però dei movimenti e gli occhi elettronici si erano attivati. Così il proprietario (un italiano di 49 anni) ha avvertito le forze dell'ordine, facendo anche una sommaria descrizione del ladro in base a quello che poteva vedere, a distanza, dalle telecamere.

E' successo giovedì sera verso le nove. Le forze dell'ordine si sono precipitate sul posto e hanno arrestato un ragazzo di 17 anni originario della Serbia, che ora si trova recluso presso il centro di prima accoglienza di Torino. Il proprietario di casa ha indirizzato i poliziotti verso la porta finestra della sala, che si affaccia su via Procaccini, mentre un vicino di casa dell'uomo notava che i vasetti con i fiori, posti di norma al daavanzale del primo piano, erano crollati, e la persiana della finestra era divelta.

Verosimilmente il ladro si era introdotto proprio da lì, dopo essersi aiutato salendo su una piccola tettoia del cortile. Stesso posto da cui il 17enne ha tentato di scappare, senza riuscirvi. Con sé aveva oggetti per scassinare porte e finestre e vari gioielli, tra cui 4 collane e 2 anelli, ma anche 2 gemelli, una spilla e 2 bracciali. Tutti oggetti prevalentemente d'oro, ma non di alto valore. In tasca il giovanissimo aveva anche 30 euro, che probabilmente aveva con sé già prima dell'evento delittuoso.