Circondata da 30 ragazzini, cercano di palparla e spogliarla

Dei tanti episodi di violenza avvenuti la notte di Capodanno a Milano ce n'è uno di particolare gravità e ferocia. Secondo quanto riporta via Fatebenefratelli, infatti, verso l’una e mezza, in via Mazzini, la polizia è intervenuta per l’aggressione compiuta ai danni di una 19enne di nazionalità italiana.

La giovane, dopo esser circondata da circa una trentina di ragazzini che le hanno afferrato la borsa con la quale cercava di allontanarli, è stata oggetto di palpeggiamenti e di un tentativo di svestizione.

Sul posto, nelle vicinanze, per fortuna c'erano numerosi agenti di polizia in anti-sommossa per il controllo del centro. L'intervento dei poliziotti ha fatto desistere i molestatori che sono fuggiti in direzioni diverse, separandosi. La giovane, sotto choc, è stata aiutata e soccorsa. Non ha riportato ferite. Si indaga ora per rintracciare i ragazzini del gruppo.