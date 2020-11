Milano, aggredito e rapinato mentre cammina per strada: finisce in ospedale

Un ragazzo marocchino di 28 anni è stato aggredito in via Medeghino a Milano nella serata di lunedì 9 novembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 22.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una primissima ricostruzione sembra che il 28enne sia stato aggredito da quattro uomini (descritti dalla vittima come nordafricani) che poi gli hanno rubato tutti i contanti che aveva con sé: 220 euro.

Il 28enne, soccorso dal personale del 118 inviato dalla centrale operativa in codice rosso, è stato trasportato in codice verde al San Paolo. Secondo quanto trapelato le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.