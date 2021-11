Si rompe un tubo dell'acquedotto: allagata via Padova

Strade allagate in via Padova a Milano nella serata di domenica 31 ottobre. Tutto colpa di una tubazione dell'acquedotto che si è rotta riversando ettolitri di acqua in strada.

I disagi, più nel dettaglio, si sono verificati nel tratto tra le vie Pasteur e Giacosa, tratto che è rimasto chiuso per diverse ore per permettere l'intervento di polizia locale e MM, società che si occupa della rete idrica di Milano. Diversi palazzi della zona sono rimasti senz'acqua per qualche ora. Importanti, inoltre, i disagi alla circolazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.