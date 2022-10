Protesta tra via Palmanova e tangenziale a Milano: traffico bloccato

La protesta di un gruppo di attivisti per l'ambiente ha bloccato il traffico in via Palmanova a Milano, direzione Tangenziale Est (A51), appena prima dell'uscita in via Padova. L'azione, una sorta di blitz portato avanti dai ragazzi e dalle ragazze di Ultima Generazione, è scattata poco dopo le 9 di giovedì. Si tratta dello stesso gruppo che da giorni porta avanti una serie di proteste contro le scelte dei governi, nazionali ed europei, giudicate troppo blande nell'affrontare i temi di politiche ambientali.

Il gruppo, una delegazione composta cinque persone con il gilet catarifrangente, ha bloccato il vialone in uscita. Seduti sull'asfalto, i manifestanti hanno esporto alcuni cartelli. "Ultima Generazione, no gas e no carbone", "Politica sorda. Tu cosa puoi fare?" e ancora "Alessandro: 27° giorno di sciopero della fame. Quanto ancora deve andare avanti?".

La protesta milanese ha alcuni obiettivi specifici. Per prima cosa i giovani sperano di ottenere un incontro pubblico con Enrico Letta, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte in cui parlare apertamente della crisi climatica e sociale. L'altra speranza è quella di raggiungere un accordo che sancisca l'impegno della forza politica a formare un decreto legge contro la riapertura di ogni centrale di idrocarburi su suolo nazionale entro un mese dall'eventuale insediamento al governo.

Lo sciopero della fame e gli altri blocchi del traffico

La manifestazione di giovedì va in atto mentre a Roma uno degli attivisti, Alessandro, è al 27° giorno di sciopero della fame. Come ricordato da uno dei cartelli esposti in via Palmanova. Anche in quel caso il tentativo è quello di ottenere un incontro con Giorgia Meloni e con gli altri segretari di partito.

Venerdì 10 luglio, a pochi metri distanza, lungo la Tangenziale Est, altri attivisti del gruppo avevano bloccato per diverse decine di minuti il traffico. A MilanoToday alcuni dei partecipanti avevano spiegato così la loro protesta: "un'azione di disobbedienza civile non violenta volta ad attirare l'attenzione dei cittadini sull'emergenza climatica in atto e a chiedere al governo locale e nazionale un intervento, prima che sia troppo tardi".