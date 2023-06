"Vi faccio esplodere": uomo getta tutto dal balcone e apre il gas, tragedia evitata dai carabinieri

Prima ha gettato dal balcone qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Poi ha minacciato di far saltare in aria il palazzo. Quindi, completamente fuori di sé, ha cercato di lanciarsi nel vuoto. Mattinata di tensione quella di giovedì a Milano, dove un 52enne ha seminato il panico all'interno di un condominio di via Sulmona.

L'allarme è scattato verso le 6.40, quando il custode e alcuni residenti hanno telefonato al 112 segnalando che un inquilino stava lanciando i mobili di casa dal quarto piano e spaccando tutto con un martello. Al loro arrivo sul posto, i carabinieri del Radiomobile hanno trovato il portiere dello stabile che ha indicato loro l'appartamento dell'uomo e ha evidenziato che con ogni probabilità erano stati aperti i rubinetti del gas perché una vicina aveva sentito un odore molto forte.

Appena i militari sono arrivati davanti alla porta di casa, hanno sentito il 52enne gridare a squarciagola "maledetti vi faccio esplodere, maledetti vi ammazzo" e hanno così cercato un modo per entrare nell'abitazione passando dal terrazzo dell'appartamento accanto. Appena l'uomo ha visto i carabinieri ha però cercato di lanciarsi nel vuoto, venendo fortunatamente bloccato dagli uomini del Radiomobile, che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari e hanno chiuso il gas in casa, effettivamente aperto.

Il 52enne, che risulta in cura al Cps e che lo scorso 3 giugno era stato ricoverato al San Paolo, è stato accompagnato in ospedale e denunciato per minacce. Gli altri residenti, terrorizzati, hanno invece ringraziato i carabinieri.