Maxi rissa in via Bolla, 60 persone si picchiano. Ferito un bambino di 2 anni

Una maxi rissa in strada si è scatenata in via Bolla nella serata di venerdì 10 giugno, intorno alle nove e mzza, all'altezza del civico 42, uno di quelli che, da molti anni, soffrono del problema delle occupazioni abusive. Tra i feriti anche un bambino di due anni.

Una sessantina di persone, armate anche di bastoni, si sono riversate in strada e hanno iniziato a picchiarsi. Diverse le segnalazioni al 112: la polizia è arrivata immediatamente sul posto con una decina di volanti e poi anche cinque squadre del reparto mobile. L'ordine pubblico è stato ripristinato intorno alle undici e mezza, quindi circa due ore dopo la segnalazione e l'arrivo delle prime volanti. Segno che la situazione era molto delicata.

Ora i poliziotti stanno indagando per capire le origini della lite: i vari gruppi di occupanti abusivi delle case Aler di via Bolla hanno spesso frizioni gli uni con gli altri. Sono tre le persone trasportate al pronto soccorso del San Carlo in codice giallo per gli accertamenti sanitari: una donna di 44 anni, un bambino di due anni e un minorenne di 17 anni.

"Tempo scaduto"

"Questa settimana in Via Bolla c’è stata un’escalation di risse il cui culmine é in corso stasera. Botte, spranghe, coltelli, bombe carta, spari", scrive su Facebook Giulia Pelucchi, presidente del municipio 8: "Il denominatore comune di questi avvenimenti é sempre il solito: la totale indifferenza della proprietà di queste case, delle sue occupazioni abusive, la mancanza di volontà nel proporre soluzioni e la riqualificazione di questi stabili. La storia è arcinota, abbiamo chiesto mesi fa una commissione sul tema, ci hanno risposto di attendere in attesa di avere notizie su ciò che ne sarà della riqualificazione. Purtroppo il tempo è scaduto, da un po’. Regione Lombardia, se ci sei, batti un colpo! Nel frattempo speriamo non accada l’irreparabile".

Difende Aler Silvia Sardone, consigliera comunale di Milano della Lega: "L'azienda non ha competenza di ordine pubblico, a differenza del comune che, amministrato dalla sinistra da undici anni, ben si guarda dall'usare le pattuglie di polizia locale a supporto delle altre forze dell'ordine per gli sgomberi e dal farle girare sul territorio, specie nei quartieri più difficili come via Bolla. Forse il Pd si dimentica che i rom e gli abusivi che popolano quei caseggiati popolari possono fare il bello e il cattivo tempo proprio a causa del loro lassismo e della loro voglia sfrenata di integrazione che, guarda caso, rimane sempre solo ed esclusivamente sulla carta".