Incidente in via Ripamonti, schianto auto-moto: centauro gravissimo

Drammatico incidente venerdì 4 settembre, poco prima delle 8, in via Ripamonti, all'altezza di Opera. Dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto, un motociclista è stato portato via in codice rosso.

Poco dopo l'impatto, sul posto sono accorse ambulanza e automedica del 118 e la polizia locale di Milano. Il centauro, di cui non sono ancora note anagrafica e generalità, a causa dei pesanti traumi e delle ferite riportate, dopo aver ricevuto le prime cure dei soccorritori sul posto, è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Milano, in condizioni molto gravi. Illeso invece l'automobilista.

I rilievi di legge che saranno utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidati agli agenti della locale. A causa dell'incidente su via Ripamonti si è formata una lunga coda di diversi chilometri, che arrivava fino alla sede dell'Istituto Europeo di Oncologia.