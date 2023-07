Aprono le nuove fermate della M4: per oggi viaggi gratis

Biglietti gratuiti, un aeroplano gonfiabile di 20 metri in centro e festeggiamenti. Questo il 'menù' dell'inaugurazione delle nuove fermate della linea della metropolitana M4, la 'blu'.

Dal centro a Linate in 12 minuti

A partire dalle 13 di oggi, martedì 4 luglio, sarà possibile raggiungere l'aeroporto di Linate da piazza San Babila in soli 12 minuti. Per questo primo giorno, inoltre, i viaggi sulla 'blu' saranno a costo zero. Per l'occasione nella piazza, riaperta dopo i lavori che hanno esteso la pedonalizzazione, è stato installato un aereo gonfiabile con livrea blu (e bianca) e la scritta 'con m4 voli a Linate'.

Sala: "Fatto epocale"

"Due stazioni che realizzano un sogno: collegare direttamente l'aeroporto di Linate al cuore della città - è il commento del sindaco di Milano Beppe Sala nel suo podcast di oggi -. È un fatto epocale per la nostra città, per la sua internalizzazione, per lo sviluppo di quel sistema di trasporti pubblici che ci assicura una serie di fondamentali benefici in termini di decongestione del traffico, di miglioramento ambientale, di ricucitura della città in tutte le sue componenti".

Installazioni

In contemporanea, nella fermata della M4 di 'Linate aeroporto' sarà allestita una riproduzione di piazza San Babila, con tanto di aiuole e una copia della fontana realizzata dall’architetto Luigi Caccia Dominioni. "Due luoghi che ora sono più vicini grazie al prolungamento della M4 e che si potranno raggiungere in pochissimo tempo senza utilizzare un mezzo privato", scrivono da Palazzo Marino. Entrambe le installazioni saranno visibili per tutta la prossima settimana.

Festeggiamenti in centro

Il 4 luglio sarà anche una giornata di festa. In collaborazione con i Municipi 3 e 4, lungo corso Indipendenza e corso Concordia, sono state organizzate diverse attività. Si parte alle 10 con quelle sportive, a cura delle associazioni dilettantistiche di zona; dalle 14.30, poi, si prosegue tra giochi cooperativi, laboratori creativi di giocoleria di magia, oltre a tornei di ping pong. Dalle 17, infine, spazio a musica e balli.

Proteste per il taglio della 73

Non tutti però celebrano l'inaugurazione della nuova tratta della metropolitana. Lunedì c'è chi ha protestato davanti a Palazzo Marino per il taglio della linea dell'autobus 73, che con l'apertura della 'blu' rimarrà attivo solo fra Linate aeroporto e San Felicino. Secondo i partecipanti sono decine di migliaia i milanesi che saranno danneggiati da questa soppressione, venendo costretti a prendere più mezzi oppure a percorrere lunghi tratti a piedi.