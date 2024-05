Viaggia appeso al treno per scattarsi un selfie. Video

Ha messo a rischio la propria vita per un selfie. La scena è stata immortalata da alcuni passeggeri su un treno Trenord a Milano, nei pressi della stazione San Cristoforo.

Le immagini, condivise dalla pagina Milanobelladadio, mostrano un ragazzo appeso all'esterno del treno mentre il convoglio è in movimento. Non solo. Dalle immagini è chiaro che il protagonista a un certo punto decide di scattarsi dei selfie mentre si torva in tale situazione di pericolo.