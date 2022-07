L'uomo che viaggia nel portabagagli (con altre 8 persone in auto)

Stava viaggiando nel portabagagli insieme a un altro ragazzo e sull'auto c'erano in totale ben 9 passeggeri. Una volta scoperto, ha insultato gli agenti e provato a scappare. Il tutto sotto l'effetto dell'alcol. L'accaduto lo scorso weekend a Buccinasco, hinterland sud-ovest di Milano.

Alla fine il giovane protagonista dell'episodio, un 20enne peruviano residente a Milano, è stato denunciato dalla polizia locale per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per 'ubriachezza manifesta'. Il conducente dell'auto nel cui bagagliaio viaggiava il ragazzo, una monovolume, non si era fermato all'alt dei 'ghisa'.

Una volta raggiunta la macchina, gli agenti hanno scoperto che all'interno c'erano in totale 9 persone, di cui due, tra le quali il 20enne, nel portabagagli. Una volta aperto il portellone, il giovane, evidentemente ubriaco, ha iniziato a inveire contro gli agenti, cercando di allontanarsi e sfuggire all'identificazione, per poi opporre resistenza quando si cercava di fermarlo.

Nel corso del weekend, la locale buccinaschese ha ritirato in tutto 16 patenti per guida in stato di ebbrezza e sequestrato 3 veicoli. Tra le persone denunciate, oltre al 20enne, anche una 45enne che, fermata per l'alcoltest, ha rischiato di provocare un incidente, per poi schiantarsi contro un palo.