Milano, grave incidente in viale Cassala: uomo travolto sulle strisce pedonali da un'auto

Un uomo di 59 anni si trova in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un'auto in viale Cassala a Milano, angolo via Pastorelli, via Bussola.

L'incidente è avvenuto nella serata di mercoledì, poco dopo le 21. A darne notizia è la polizia locale che sul luogo è intervenuta per fare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica. Stando alle prime indicazioni, il 59enne stava attraversando il vialone quando è stato centrato in pieno da una Fiat 500 L che arrivava da viale Liguria in direzione piazzale delle Milizie.

Non è chiaro chi dei due avesse il semaforo rosso. Per accertare il fatto si stanno cercando di sentire i possibili testimoni. Il conducente dell'auto, che si è subito fermato a prestare aiuto all'investito, è stato sottoposto all'alcoltest ma è risultato negativo.

In soccorso del 59enne, in viale Cassala, sono intervenuti i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica. Il paziente, scaraventato prima sul cofano motore e poi sul parabrezza, era in gravi condizioni. È stato trasportato d'urgenza al Niguarda in codice rosso.