Grave incidente a Milano: auto ribaltata e due feriti

Grave incidente nel pomeriggio di domenica 21 maggio, intorno alle 14.30, all'incrocio tra viale Rodi e viale Fulvio Testi. Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale di Milano.

Lo schianto è avvenuto tra una Fiat 500, che si è ribaltata a testa ingiù, e un Nissan X-Trail. Per via dell'impatto è stato anche abbattuto un semaforo. La conducente della 500, una 20enne italiana, è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza per traumi al cranio e al volto. La ragazza al momento dell'arrivo dei soccorritori era sveglia e con parametri vitali stabili. Meno grave il conducente dell'X Trail, un 59enne italiano che è stato accompagnato in codice verde all'ospedale San Raffaele di Milano.

In base a una prima ricostruzione, al momento dell'impatto il Nissan X Trail stava percorrendo viale Fulvio Testi verso nord, mentre la 500 stava procedendo in direzione viale Rodi da viale Esperia. Sempre nella stessa zona, nei giorni scorsi si era verificato un altro incidente. Per consentire l'arrivo dei soccorsi i tram 7 e 31 sono rimasti fermi per una ventina di minuti. Dopo l'incidente il 118 è tornato sul posto per soccorrere un vigile del fuoco, rimasto ferito durante le operazioni di mobilitazione della 500. L'uomo ha riportato un trauma al piede.