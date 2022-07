Incidente in parapendio per Vic di Radio Deejay: "A 5 mt da terra la vela si è chiusa"

Incidente in parapendio per Vic. Il conduttore radiofonico di Radio Deejay è ricoverato in ospedale dopo che la vela si è chiusa prima dell'atterraggio, a cinque metri da terra. A raccontarlo lui stesso con un post su Instagram che ritrae la sua mano in un letto d'ospedale.

"Avrei preferito una vacanza, chessó a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente - scrive Vic sulla sua pagina social dopo l'incidente avvenuto domenica scorsa sulle colline adiacenti a Sale Marasino, sul Lago d'Iseo (Brescia) -. Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me".

"Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare - ha continuato il conduttore - qualche pezzo ci metterà un po' di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un'ondata d'amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l'avrei retta). Ve lo dico subito, se non vi rispondo è perché faccio un po' fatica".

Classe '72, nato a Monza, la voce di Radio Deejay che all'anagrafe fa Vittorio Lelli ha alle spalle una lunga carriera radiofonica e, in parallelo, ha coltivato anche il paracadutismo. Negli anni ha collaborato con personaggi come Luciana Littizzetto, Victoria Cabello e La Pina.