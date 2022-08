Il vicino che sventa il furto in casa

Ha sentito uno strano rumore al piano superiore e ha deciso di non lasciare correre. Mentre teneva d'occhio la situazione, ha chiamato il 112 e così è riuscito a sventare un furto nell'appartamento dei suoi vicini. L'accaduto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 agosto, in via Pisani Dossi, zona Feltre.

Sul posto sono interventuti polizia di Stato e vigili del fuoco, che hanno raggiunto una finestra dalla quale erano stati visti entrare i ladri. Poco dopo gli agenti sono riusciti a fermare due uomini, arrestandoli per tentato furto in abitazione, in concorso.

Entrambi, un 28enne e un 25enne, sono cittadini albanesi con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolari in Italia. La polizia li ha colti in flagrante mentre stavano ancora rovistando all'interno dell'abitazione.