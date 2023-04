Julia Ituma morta cadendo dal sesto piano, le immagini delle videocamere dell'hotel

Il sito Haberturk.com ha pubblicato il video della telecamera di sicurezza dell'hotel Burhan Falek Sports Hall di Instanbul, in cui alloggiava la pallavolista 18enne milanese Julia Ituma, in forze all'Igor Novara, trovata morta all'alba di giovedì 13 aprile. La pallavolista si trovava a Istanbul per una partita di Champions League insieme al suo club.

Secondo quanto è stato riferito, la pallavolista è precipitata dalla finestra della sua stanza, al sesto piano dell'hotel. Aperte per ora tutte le ipotesi, mentre proseguono le indagini delle forze dell'ordine turche. Nel video si vede Julia mentre cammina da sola lungo un corridoio dell'albergo. Prima parla al telefono, poi si siede per terra, dove resta per quasi un'ora, e infine rientra nella sua stanza, condivisa con la compagna di squadra Lucia Varela Gomez, che ha spiegato di avere parlato fino all'una e mezza con Julia e di essersi poi addormentata, senza rendersi conto di niente.

Il ministero degli esteri italiano ha diffuso un comunicato in cui si legge che "il consolato generale a Istanbul e l'ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la vicenda". La madre di Julia è partita per la Turchia già giovedì mattina. Lei e la squadra sono assistite in queste ore dal consolato italiano a Istanbul.

La polizia turca sta indagando sulle ultime ore di Julia e sta esaminando i tabulati telefonici. Secondo quanto si sa finora, Julia è caduta dalla finestra della sua stanza alle 4.31 italiane. Il filmato di sorveglianza dell'hotel diffuso giovedì pomeriggio ritrae la pallavolista durante la serata di mercoledì, dalle 21.49 in avanti.