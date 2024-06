Video hard cancellato dal telefono di Demba Seck (accusato di revenge porn): pm a processo

Verrà processato con rito abbreviato Enzo Bucarelli, il pm torinese 54enne accusato di avere cancellato dal cellulare di Demba Seck, ex calciatore del Torino, alcuni video intimi che l'attaccante senegalese aveva girato di nascosto con l'ex fidanzata, ignara di essere ripresa. Video che il giocatore aveva divulgato agli amici, tanto che era stato aperto un fascicolo per revenge porn poi chiuso con un'archiviazione per il giocatore granata.

L'istanza del rito alternativo, che prevede un terzo di sconto della pena, è stata avanzata al gup di Milano Luigi Iannelli dalla difesa del pubblico ministero, che è stato trasferito a Genova come giudice civile dal Csm in attesa della definizione del procedimento penale. A chiedere il rinvio a giudizio di Bucarelli, che ha sempre respinto ogni addebito ed è assistito dal legale Michele Galasso, è stata la pm milanese Giancarla Serafini, titolare per competenza del fascicolo con l'aggiunto Tiziana Siciliano, ipotizzando i reati di depistaggio e frode processuale.

Secondo l'accusa, il pubblico ministero avrebbe cancellato le prove del revenge porn e non avrebbe approfondito le indagini, perché il cellulare di Seck non è mai stato sequestrato. Tra le accuse c'è anche quella di avere avvisato un manager del Torino dell'imminente perquisizione a casa del calciatore. Inoltre - sempre stando all'accusa - il pm avrebbe convinto la ragazza "a non procedere" inducendola a firmare una transazione economica in cui era previsto che lei rimettesse la querela. Il processo comincerà il prossimo 30 ottobre.