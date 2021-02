Video trap con pistola, droga e assembramenti: un arresto e 27 denunce

Un arresto e 27 denunce: tanto è costato, a un gruppo di giovani, la realizzazione a dicembre 2020 di un videoclip di musica trap all'interno di un immobile di Mornago, in provincia di Varese, con immagini di droga, una pistola e assembramenti in periodo di restrizioni anti Covid, in seguito alla denuncia per invasione di edifici da parte del proprietario e all'indagine condotta dai carabinieri di Gallarate su coordinamento della proocura di Busto Arsizio e della procura minorile di Milano.

Le perquisizioni sono scattate a Mornago il 2 febbraio. A casa di un ventenne i carabinieri hanno trovato 150 grammi di marijuana e tremila euro in contanti: il giovane è stato arrestato per spaccio, stesso reato per il quale è stato denunciato un minorenne trovato in possesso di venti grammi di marijuana e otto di hashish. Tre giovani sono stati segnalati invece alla prefettura di Varese come assuntori di sostanze stupefacenti. Quanto alla pistola, è stata trovata durante le perquisizioni: si tratta di un'arma giocattolo.

L'episodio "fotocopia" a Cassano d'Adda

L'episodio è quasi la fotocopia di un altro, avvenuto anch'esso nel mese di dicembre 2020 a Cassano d'Adda. Anche in quella occasione, un video di una canzone rap con una trentina di giovani (tutti maggiorenni) aveva per "co-protagonisti" una pistola e la droga. Il rapper era stato denunciato per villipendio delle forze armate e segnalato come consumatore di stupefacenti.