Il rapper che gira un videoclip a Milano tra schiamazzi e fumogeni

Fumogeni rossi, urla, motorini in corteo e strombettio di clacson: le strade del quartiere Gratosoglio di Milano, martedì sera, sono state il palcoscenico improvvisato per le riprese del video clip di un rapper meneghino (o più rapper, non è chiaro). Alcuni video realizzati dai cittadini sono finiti sui social e sono stati rilanciati da diverse pagine su Instagram.

Tra i primi a denunciarlo con una nota in cui criitica il primo cittadino di Milano è assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. “Gli amici rapper di Sala a Milano hanno carta bianca. Dopo gli scontri con la polizia avvenuti lo scorso 10 aprile nel quartiere San Siro in occasione di un maxi-raduno per la registrazione di un video di alcuni rapper, ieri sera al Gratosoglio un gruppo consistente di persone ha bloccato la strada, sempre per registrare un video musicale, con tanto di fumogeni e torce”.

“Molto probabilmente anche questi rapper non avranno avuto alcun permesso di occupazione del suolo pubblico. Questo è il controllo del territorio da parte di Sala e del centrosinistra: in città succede di tutto e i milanesi devono solo portar pazienza! Come al solito il sindaco e i suoi assessori, primo fra tutti Granelli con delega alla sicurezza, stanno alla finestra a guardare”, conclude De Corato.