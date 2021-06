Violenta rissa nella logistica a Tavazzano (Lodi): 9 feriti, un uomo grave in coma

Ancora logistica nell'occhio del ciclone, nella notte. Secondo quanto si è appreso appreso, diversi manifestanti Si Cobas si sono scontrati con altri manifestanti nella notte a Tavazzano (Lodi) nei pressi della ditta Zampieri. Il contorno è sempre la vicenda che, con la chiusura del sito FedEx Tnt di Piacenza, vede decine di lavoratori senza lavoro e che chiedono di essere ricollocati a Piacenza.

Secondo quanto riferito da fonti sindacali alle agenzie di stampa, alcune persone che lavoravano alla FedEx Tnt, arrivate a Tavazzano, hanno trovato uomini, che si ritiene possano anche essere guardie private, "che li hanno assaliti anche con bastoni e taser". Nove persone sono state soccorse dai sanitari del 118, e per una di loro è stato ritenuto necessario il ricovero al policlinico di Pavia per un trauma facciale grave.

Il sindacato Si Cobas nazionale ha pubblicato sui suoi canali la foto di uomo riverso a terra, con il sangue che gli esce dal naso, riverso sull'asfalto: "Il presidio dei lavoratori Fedex di Piacenza - scrive l'organizzazione sindacale - è stato aggredito a colpi di bastoni, frammenti di bancali, sassi e bottiglie da una cinquantina di bodyguard assoldati dai padroni". E' la ricostruzione dei sindacati, il presidio dei circa 40 lavoratori di Si Cobas sarebbe stato attaccato da una "squadraccia" "mimetizzatasi tra i lavoratori e col sostegno di qualche crumiro". "Il risultato - denunciano - è un lavoratore di Piacenza con la testa fracassata, e attualmente ricoverato in fin di vita". "Lo abbiamo promesso tre mesi fa e stiamo mantenendo l'impegno: Fedex e Zampieri - continuia il post su Facebook - non avranno tregua finché non sarà restituito il posto di lavoro ai facchini di Piacenza". "Per questo il 18 giugno invitiamo tutti i lavoratori ad aderire allo sciopero nazionale del Trasporto merci e Logistica, e invitiamo tutti i proletari, i solidali e i movimenti che intendono opporsi alla brutalità di padroni e mazzieri a manifestare sabato 19 giugno a Roma. Il SI Cobas - conclude la nota - si stringe al fianco del lavoratore colpito, augurandosi che tutto vada per il meglio, e chiama tutti i propri aderenti alla mobilitazione per far si che questa infame aggressione non resti impunita".

"Sono cose che a Tavazzano non voglio assolutamente vedere. Ben venga una nuova attività in un’area già a vocazione logistica, ma se questo è lo scotto da pagare non mi va, spero venga data una pronta risposta perché non si possono avere continui problemi. Devo tutelare i miei cittadini", ha detto il sindaco lodigiano della cittadina Francesco Morosini.