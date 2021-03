Filmati degli stupri di Genovese venduti alle tv per 30mila euro: indagati due consulenti

Appropriazione indebita qualificata. È l'accusa a cui devono rispondere due collaboratori di una società che ha effettuato una consulenza sui filmati delle telecamere a circuito chiuso di 'Terrazza Sentimento', l'attico di Alberto Genovese, l'ex fondatore di Facile.it che si trova in cella a San Vittore perché ritenuto responsabile di una violenza sessuale su una 18enne - avvenuto proprio nell'attivo vista Duomo - e su una 23enne, che sarebbe avvenuto a Ibiza.

I due sono lavoratori di una ditta a cui si erano affidati i difensori dell'imprenditore per una consulenza sulle immagini. Gli indagati avrebbero quindi scaricato i video e avrebbero poi cercato di vendere le immagini a dei programmi tv - Giletti e le Iene avevano denunciato il fatto pubblicamente - in cambio di 30mila euro.

Il fascicolo sulla tentata vendita delle clip era stata aperto nei giorni scorsi dai pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, già titolari dell'inchiesta sui presunti abusi contestati all'imprenditore. I video al centro dell'inchiesta riguardano le immagini delle presunta violenza ai danni della 18enne tra il 10 e l'11 ottobre scorso, per la quale Genovese era poi stato arrestato prima di essere accusato, più tardi, di un secondo stupro avvenuto a Ibiza l'estate precedente.

Per quella seconda accusa nei giorni scorsi c'è stata una "integrazione" della misura cautelare della custodia in carcere per Genovese. I magistrati hanno invece ravvisato troppe incongruenze per le denunce di altre due ragazze, quelle che tra l'altro si erano mediaticamente esposte. Genovese, intanto, ha chiesto, senza successo, i domiciliari per curarsi dalla tossicodipendenza da cocaina e, interrogato, ha negato gli stupri affermando che le ragazze erano consapevoli che le feste fossero dei "droga party" e consenzienti per i rapporti sessuali.