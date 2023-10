"Ho rischiato di essere stuprata in centro a Milano": la video denuncia in lacrime su TikTok

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho appena rischiato di essere stuprata o rapinata". Inizia così il racconto da brividi che Margherita, una ragazza 21enne di Milano, ha postato sul suo canale TikTok spiegando di essere stata aggredita domenica sera in centro a Milano poco prima di mezzanotte e di essere stata salvata da un tassista di passaggio.

"Io abito qua in centro, stavo letteralmente attraversando la strada perché ero andata da un'amica che abita all'altra parte della strada. A Milano, in viale Bianca Maria. Stavo al semaforo e vedo questi due ragazzi extracomunitari, si vedeva che non erano brave persone, che mi iniziano a puntare e indicare, a urlarmi", il suo racconto nella clip, vista da oltre tre milioni di persone.

"Lì per lì mi paralizzo e per fortuna il semaforo era rosso e vedo che c'era un taxi che comunque stava venendo nella mia direzione. Quindi mi inizio a spostare per mettermi in mezzo alla strada e urlare al taxi di fermarsi. Questi mi iniziano a inseguire e a venire a urlarmi delle cose in arabo. Questo taxi si è fermato mettendosi tra me e questi cerando di separarli e mi ha fatto salire, veramente un angelo - spiega la giovane, visibilmente scossa -. Senza di lui probabilmente mi avrebbero stuprata e derubata perché era quello il loro intento".



"Mi ha riaccompagnata a casa, è stato gentilissimo. Ringrazio il cielo che non mi sia successo niente, però vi dico state attente veramente, ormai bisogna prendere un taxi anche per attraversare la strada. Mi stavano accerchiando. Tornate sempre con qualcuno perché non siete mai al sicuro ed è una cosa che sta avvenendo in continuazione", lo sfogo della 21enne, che non ha allertato le forze dell'ordine.

La ragazza spiega di aver voluto pubblicare il video per dire ad altri di "non sottovalutare il problema, indifferentemente se siete ragazzi o ragazze" e con la speranza di "far capire a determinate persone qual è la situazione e a prendere comunque le giuste precauzioni".