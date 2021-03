Derby Milano, video incastra 5 ultrà dell'Inter che massacrano a calci un tifoso del Milan

Il fatto è avvenuto in via Caprili ed è stato filmato da un residente. Le indagini della Digos

Non è chiarissimo il motivo, dalle immagini si caspisce che a un certo punto dalle auto che circolavano in viale Federico Caprilli scendono diversi ultrà dell'Inter e si lanciano all'assalto di un tifoso del Milan. Calci contro i fianchi, pugni in testa, per pochi secondi, fino all'intervento di un uomo che cerca di allontanare gli aggressori.

La polizia di Stato di Milano ha eseguito varie perquisizioni nei confronti di cinque tifosi interisti indagati per le lesioni causate al giovane supporter milanista domenica 21 febbraio scorso, il giorno del derby Milan-Inter (video). Quella domenica, tra le 11 e le 14, migliaia di ultras si erano ritrovati, in violazione delle norme anti covid, nei pressi dello stadio Meazza per salutare l'arrivo delle due squadre impegnate nel derby.

Dopo le 14, durante le fasi di deflusso dallo stadio, in viale Caprilli un gruppo di tifosi neroazzurri ha aggredito con calci e pugni la vittima che non ha denunciato né segnalato alle forze di polizia l'accaduto. Solo grazie a un video registrato da un residente della zona e successivamente diffuso anche su diversi canali social. Così i poliziotti della Digos milanese hanno potuto cominciare i primi accertamenti.

La polizia, inoltre, grazie alla visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato alcuni tifosi del Milan e dell'Inter che non hanno osservato quelle minime prescrizioni e tutele richieste per il contenimento della pandemia.