Tolsero la pistola a un vigile per usarla "come trofeo": 4 ragazzi verso il processo

Aggredirono un ghisa e gli presero la pistola, per poi "impugnarla come un trofeo". Ora i quattro ragazzi protagonisti dell'episodio, avvenuto nella notte tra il 13 e il 15 gennaio del 2022 in zona Navigli, rischiano il processo.

La richiesta di giudizio arriva dalla Procura di Milano alla chiusura delle indagini, condotte dalla polizia locale e coordinate pm Maria Cristina Ria e Ilaria Perinu, nei confronti dei quattro autori dell'aggressione, che hanno tra i 19 e i 23 anni. L'episodio, che risale appunto a circa un anno fa, aveva acceso un dibattito sulla sicurezza a Milano, dibattito già peraltro nato dopo i casi di violenza sessuale in piazza Duomo la notte di capodanno 2022 e in seguito alla sparatoria in piazza Monte Falterona, a San Siro.

L'agente della locale, che si trovava in borghese, era stato disarmato dai quattro indagati, che facevano parte di un gruppo più ampio di skater arrivati da Bolzano. Il video dell'aggressione, che si era consumata in via Fra Luca Pacioli, erano state pubblicate online, dopo erano state condivise moltissime volte. Ora i quattro giovani, difesi dai legali Antonio Buondonno e Nicola Nettis, sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale perché si avvicinarono all'agente, che stava "svolgendo un sopralluogo" assieme ad una collega, e di fronte al suo rifiuto di consegnare loro il telefono con cui stava scattando delle foto "lo circondavano e lo aggredivano con calci, spinte, pugni", nonostante l'altro agente avesse chiamato la centrale operativa.

Gli indagati rispondono inoltre di rapina, per aver sottratto "con violenza" dalle mani del 'ghisa' la pistola, di porto in luogo pubblico della pistola e di lesioni (l'agente riportò una prognosi di cinque giorni). In base a quanto messo in luce dagli inquirenti, uno dei ragazzi nella fuga avrebbe anche puntato la pistola "verso l'alto presumibilmente per sparare alcuni colpi in aria", ma l'arma, poi buttata sotto una macchina, "si era inceppata in modo anomalo". Il ghisa poco prima aveva sparato in aria un colpo di avvertimento, mentre un secondo sparo era partito involontariamente nella colluttazione.