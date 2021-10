Un uomo ha aggredito e bastonato cinque agenti della polizia locale a Milano

Un uomo è stato fermato dopo aver aggredito con una mazza di legno cinque agenti della polizia locale in Viale Tunisia a Milano nella mattinata di martedì 19 ottobre.

Tutto è iniziato intorno alle 11:30. Secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo, si sia avvicinato a una pattuglia dei ghisa impegnata in un servizio in Piazza Oberdan e abbia iniziato a rovistare all'interno dell'abitacolo. Gli agenti, accortisi di quello che stava accadendo, hanno cercato di fermarlo ma lui si è allontanato vero viale Tunisia. E proprio all'altezza del civico 16 è nata l'aggressione: l'uomo, con in mano una mazza di legno, si è scagliato contro le forze dell'ordine.

Nella colluttazione un agente è rimasto ferito (colpito da una bastonata) ed è caduto a terra. Subito dopo i ghisa avrebbero estratto la pistola di ordinanza ed esploso un colpo per aria. L'uomo, atterrato, è stato accompagnato al comando per essere identificato. Per il momento non è ancora chiaro di quale reato sarà chiamato a rispondere; Piazza Beccaria mantiene il massimo riserbo.

L'agente ferito nella colluttazione, invece, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso.