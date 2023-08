I tre ragazzi che tolsero la pistola a un vigile andranno a processo

Nella notte fra il 14 e il 15 gennaio 2022 avevano aggredito un agente della polizia locale di Milano, in zona Navigli, disarmandolo dell'arma d'ordinanza. Una vicenda che all'epoca, assieme alle violenze sessuali nella notte di Capodanno in piazza Duomo e a una sparatoria nel quartiere San Siro, era finita al centro di polemiche per la sicurezza in città. Per questo sono stati ora rinviati a giudizio tre giovani, tra i 20 e i 23 anni, che facevano parte di un gruppo di “skater” di Bolzano, che si trovava quella notte in via Fra Luca Pacioli. Le immagini dell'aggressione al vigile finirono sul web.

L'inchiesta, condotta dalla polizia locale e coordinata dai pm Maria Cristina Ria e Ilaria Perinu, era stata chiusa nei mesi scorsi a carico di quattro ragazzi (una posizione è stata stralciata in vista dell’archiviazione). I tre sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e rapina. Secondo quanto ricostruito dalla pubblica accusa i tre si erano avvicinati all'agente, che stava "svolgendo un sopralluogo" assieme a una collega, in borghese.

Alla richiesta di consegnare loro il telefono con cui uno dei giovani stava scattando delle foto, lo hanno circondato e aggredito con calci, spinte, pugni. Il gruppo gli avrebbe anche tolto l'arma "con violenza", che poi hanno impugnato "come un trofeo”.

Dagli atti dell'inchiesta è anche emerso come uno dei ragazzi, mentre fuggiva, ha anche puntato la pistola "verso l'alto presumibilmente per sparare alcuni colpi in aria", ma l'arma, poi buttata sotto una macchina, "si era inceppata in modo anomalo". Prima l'agente aveva sparato un colpo di avvertimento in aria, mentre un altro era partito in modo accidentale nella colluttazione. Sulla richiesta di processo dovrà decidere il Gup di Milano Roberto Crepaldi nell'udienza preliminare che inizierà il 7 novembre.