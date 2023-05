Cosa ha detto Sala sui vigili che hanno manganellato una donna trans

Nessun commento sulla vicenda, ma una posizione netta nei confronti degli agenti della polizia che nella giornata di mercoledì 24 maggio hanno manganellato una donna trans vicino alla Bocconi. È la posizione del sindaco di Milano, Beppe Sala, che nella mattinata di giovedì ha affrontato il tema parlando con i giornalisti a margine della deposizione di una corona di fiori per Alberto Brasili in via Mascagni, dove il 25 maggio 1975 venne assassinato da militanti neofascisti.

"Ci sono indagini in corso, non mi sento di dire altro - ha detto il sindaco -. A chi dice licenziate gli agenti dico che vanno fatti dei passi formali perché sennò qualunque atto diventa inefficace. Ho una mia idea, ma non sono al momento in condizione di parlare".

Gli agenti coinvolti "sono stati identificati, sono in servizio a Milano da più anni e sono stati messi in ufficio ai servizi interni immediatamente - ha puntualizzato il sindaco -. Non è un problema di formazione, sanno che il distanziatore in particolari casi a rischio violenza può essere utilizzato per colpire agli arti e non al corpo o alla testa".

"Il tema vero è che nelle città c’è tanto disagio, tante persone poco equilibrate, tante situazioni delicate - ha continuato il primo cittadino -. Questa è una questione di cui si parla poco, si parla tanto di immigrazione e poco di quante persone problematiche ci sono in giro. È qualcosa di cui i sindaci delle grandi città sono consapevoli, su cui serve che lo stato abbia la volontà di lavorare".

Di tutt'altro avviso, invece, Daniele Vincini, segretario del sindacato Sulpl (il sindacato della polizia locale di Milano) che ha difeso a spada tratta gli agenti. "Erano colpi per ammorbidire, non per fare male", ha detto il sindacalista.