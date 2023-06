"Gravi i colpi di manganello in testa": procedimento per gli agenti che picchiarono Bruna

Procedimento disciplinare per due dei quattro agenti della polizia locale che lo scorso 24 maggio in via Sarfatti vennero ripresi mentre aggredivano la transessuale brasiliana Bruna durante un arresto. A un mese dal pestaggio a due dei 'ghisa' indagati vengono contestati comportamenti gravemente "scorretti", che hanno "arrecato un danno al corpo dei vigili"

Ai due vigili, come si legge nel provvedimento del Comune di Milano, viene contestato di essersi recato sul luogo dell'intervento "senza informare la centrale operativa" e ricevere la necessaria "autorizzazione". Ma, cosa ben più grave, uno dei due agenti è accusato di aver "utilizzato in più frangenti il bastone distanziatore (ovvero il manganello, ndr), strumento di autodifesa in dotazione individuale, colpendo con lo stesso il fermato in diverse parti del corpo, tra cui il capo, e ciò nonostante nell'insegnamento impartito al personale in occasione dei corsi di tecniche operative, siano individuati come vietati i colpi alla testa".

Al ghisa, pertanto, viene contestata la violazione delle norme per l'utilizzo del manganello e le regole che impongono ai membri della polizia locale di tenere un comportamento "corretto e irreprensibile, operando con senso di responsabilità". Il suo atteggiamento viene definito da Palazzo Marino, che ha preso visione delle immagini che hanno immortalato i il pestaggio, come "gravemente scorretto" e tale da causare "danno al decoro del corpo della polizia locale e dell'amministrazione comunale". Al secondo vigile, invece, viene addebitato solo il fatto, giudicato comunque come "gravemente scorretto", di essersi recato sul luogo dell'intervento per identificare Bruna senza avvisare la centrale operativa, che veniva a conoscenza dello spostamento dei due agenti solo a cose fatte.