Vigili di prossimità nei quartieri e più pattuglie di notte: come cambia la sicurezza a Milano

Tornano i vigili di quartiere, ma si chiameranno vigili di prossimità. È una delle azioni decise dal comitato per la sicurezza istituito a Milano all'inizio di ottobre, guidato dall'ex prefetto di Roma, ed ex capo della polizia, Franco Gabrielli. Lo ha reso noto Marco Granelli, assessore alla sicurezza, che, con il suo collega Lamberto Bertolé, assessore al welfare, e il sindaco Beppe Sala, fa parte del comitato.

I vigili di prossimità verranno attivati nei primi mesi del 2024 e pattuglieranno i quartieri a piedi, da soli o in coppia. Si inizierà con un quartiere per ogni municipio, quindi nove quartieri in tutto, e i nuovi assunti del 2024 in polizia locale, oltre a sostituire i vigili in pensione, saranno utilizzati per questo servizio.

Più vigili di notte

Un altro obiettivo del Comune di Milano è quello di aumentare le pattuglie portandole da 5 a 15 di notte e da 10 a 30 di sera. Per farlo occorreranno accordi coi sindacati sulle tempistiche. Infine, sarà istituita una collaborazione con i City Angels per pattugliare zone particolarmente delicate, come quella della Stazione Centrale.

La storia dei vigili di quartiere

I cosiddetti vigili di quartiere, a cui chiaramente si ispirano i nuovi vigili di prossimità, erano stati attivati nel 2017, a ottobre, dopo una sperimentazione, quando il sindaco era già Beppe Sala e, a guidare l'assessorato alla sicurezza, c'era Carmela Rozza. In due quartieri (San Siro e Corvetto) era stata anche istituita una unità mobile di strada, in pratica un furgone della polizia locale posizionato in un punto strategico, in grado di presidiare l'area anche con telecamere. Nel 2019, con la nuova assessora alla sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante dei vigili Marco Ciacci, ancora in carica, si era parlato di potenziamento delle unità mobili.