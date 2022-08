È morto Vecchi, storico allenatore dei portieri del Milan

È morto a 73 anni nella giornata di mercoledì 3 agosto Villiam Vecchi, storico allenatore dei portieri del Milan. Vecchi aveva allenato i campioni rossoneri dal 2001 al 2010 successivamente (dal 2013 al 2015), seguendo Carlo Ancelotti, aveva ricoperto lo stesso ruolo al Real Madrid; prima aveva lavorato alla Juve, Parma e Reggiana.

Ma prima di diventare allenatore Vecchi era stato un calciatore (sempre tra i pali). Era cresciuto nel Milan all'ombra di Fabio Cudicini, divenne titolare nella stagione 1972-1973, la prima dopo il ritiro del collega di reparto, alternandosi con Pierangelo Belli. Lasciò il Milan al termine della stagione 1973-1974 per passare al Cagliari (1974-1976), al Como (1976-1981) e infine chiuse la sua carriera alla Spal (1981-1982).

"Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù - ha scritto il Milan su Twitter -. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007". Cordoglio anche da parte dei nerazzurri: "L'Inter si unisce al cordoglio del Milan e di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Villiam Vecchi", ha twittato la società.