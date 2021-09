Protesta davanti al deposito Unes di Vimodrone: facchini bloccano gli ingressi

Proseguono le proteste dei facchini che lavorano come addetti alla logistica in una catena di supermercati. Nella mattinata di giovedì 9 settembre i lavoratori, organizzati dal sindacato Si Cobas, hanno organizzato una manifestazione davanti al deposito Unes di via dell'Industrie a Vimodrone; un picchetto simile a quello organizzato nei giorni scorsi davanti ai cancelli della ditta Brivio&Viganò di Pozzuolo Martesana.

I lavoratori stanno presidiando i cancelli dalle 4:00 del mattino. Sul posto sono presenti alcuni agenti della questura di Milano e per il momento non si sono registrati particolari attimi di tensione. Le ragioni della manifestazione, secondo quanto denunciato dal sindacato, sono da ricercarsi nell'ambito di una vertenza contro il gruppo Unes. Quello di oggi è il quarto giorno consecutivo con presidi organizzati dagli addetti alla logistica.