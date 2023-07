97mia euro in Lombardia con l'ultima estrazione del Lotto

Quattro vincite al Lotto nel concorso di venerdì 7 luglio in Lombardia. La più alta arriva - riferisce Agipronews - da Milano, grazie a tre ambi e un terno con cui un fortunato giocatore ha vinto 48mila euro. La stessa combinazione che ha visto una vincita da 23.760 euro realizzata a Entratico (Bergamo) e da 16mila euro a Malnate (Varese). La quarta vincita è stata realizzata a Trescore Balneario (Bergamo) con 9.750 euro. In tutto, siamo a più di 97mila euro.

E la Lombardia è stata 'baciata dalla fortuna' anche per il 10eLotto: nell'ultima estrazione sono state centrate vincite per oltre 20mila euro. In particolare, a Samarate (Varese) è stato centrato un 6 Oro da 12.500 euro, a cui si aggiunge l'8 Doppio Oro a Milano (5mila euro) e un 6 Oro a Viadana (Mantova), che ha fruttato 3.750 euro.