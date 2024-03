Lo studente 19enne morto nell'incidente del Flixbus: chi era

Aveva 19 anni e si chiamava Vindou Illumine Junior Kersant. Arrivava dal Congo il ragazzo morto in un incidente che ha coinvolto un Flixbus partito da Milano e diretto a Roma. Lo schianto, nella notte tra domenica e lunedì, sull'Autostrada A1, tra Modena Sud e Valsamoggia. Stando a quanto si è saputo, era in Italia per motivi di studio. Al momento dell'incidente era diretto a Perugia, per studiare all'Università per Stranieri.

L'incidente del Flixbus

Oltre al 19enne, altre sei persone sono finite in ospedale. Due passeggeri, un 34enne del Ghana e un 47enne italiano, sono stati trasportati in codice di media gravità all' Ospedale Civile di Baggiovara. Altri tre - un 28enne italiano, un 21enne del Bangladesh e un 24enne indiano - sono invece stati ricoverati al Policlinico di Modena con ferite lievi. Un 58enne è stato portato all’Ospedale Maggiore di Bologna dove è ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Stando alla prima ricostruzione, il pullman avrebbe sbandato e sarebbe finito contro il new jersey in cemento che si trova sul lato destro della carreggiata. Per liberare i feriti dal mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dal bus alcune persone rimaste incastrate. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale della sottosezione Bologna sud. L'autostrada A1 è rimasta a lungo chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi.

Altro incidente mortale sul pullman low cost: 5 morti

Mercoledì un incidente mortale si è consumato con un altro Flixbus a Lipsia, in Germania. Sul pullman viaggiavano 53 persone. Secondo le prime informazioni, il bus si è capovolto causando la morte di 5 persone. Almeno 20 i feriti confermati dalla polizia, molti dei quali, riporta Bild, sono in condizioni gravi.