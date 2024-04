Chiede un calice di vino, le servono detergente per lavastoviglie: gravissima

Prima un sorso dal calice, poi la corsa al pronto soccorso. È ricoverata in gravi condizioni al San Carlo la 51enne italiana a cui è stato servito del detergente per lavastoviglie al posto del vino. È successo in una tavola calda di via Antonio Carlone a Milano (zona Bande Nere) nella serata di sabato 27 aprile. La titolare del ristorante è stata denunciata dalla polizia per lesioni colpose gravissime.

La donna, secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli, stava cenando a un tavolo del locale insieme al compagno. L’errore, più nel dettaglio, sarebbe avvenuto quando la donna ha chiesto un terzo calice di vino identico: il personale del ristorante si è presentato al tavolo con la bottiglia e ha riempito il calice. All’interno del fiasco, tuttavia, non c’era del vino ma la sostanza caustica, probabilmente mischiata con rimasugli.

La cliente se ne è accorta solo quando ha ingerito il liquido: si è subito sentita male e ha cercato di vomitare. Il compagno ha capito quello che era successo, si è fatto dare la bottiglia dalla ristoratrice e si è fiondato al vicino ospedale San Carlo. I medici le hanno riscontrato una lesione del cavo orale, della lingua, dell’ugola e dell’esofago; non è in pericolo di vita ma potrebbe avere danni permanenti.

Il locale è stato sequestrato dalla polizia. La ristoratrice, secondo quanto riferito dalla questura, avrebbe ammesso l’errore. Più nel dettaglio la donna avrebbe detto di aver contrassegnato la bottiglia con il liquido della lavastoviglie con un nastrino e per sbaglio sarebbe stata portata al tavolo della cliente.