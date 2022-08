La fortuna bacia Milano: in tre vincono il lotto con gli stessi 9 numeri

La dea bendata premia ancora una volta i residenti del Milanese: questa volta tre persone in tutto. Al 10eLotto, in città, sono stati centrati tre ‘9’ identici per una vincita complessiva di 60mila euro. I tre ‘9’ sono stati centrati con la combinazione 1-17-28-40-54-63-66-69-83-88, da 20mila euro ciascuno.

La vincita singola più alta del concorso è finita però a Pomarico, piccolo Comune della provincia di Matera, dove è stato centrato un ‘9’ da 100mila euro - riporta l'Agenzia Agimeg.

La regina del Lotto invece è stata la ruota di Napoli grazie all’estrazione di numeri bassi che hanno favorito le combinazioni solitamente più giocate dagli italiani. Sulla ruota del capoluogo campano sono state registrate oltre il 21% delle vincite totali dell’ultimo concorso, di cui ben sei da top da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 3,08 miliardi di euro.