Molesta due ragazze e una donna sul tram: maniaco fermato (e pestato) dai ragazzini

Le prime due vittime le ha "colpite" alla fermata, fuori dal supermercato. La terza appena salito sul tram. Ma proprio lì, a bordo del mezzo Atm, ha dovuto fare i conti con l'immediata reazione di un gruppo di ragazzini, che lo ha poi fatto finire in manette. Un uomo di 33 anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato mercoledì sera a Rozzano, nel Milanese, con l'accusa di violenza sessuale dopo aver molestato tre donne nel giro di pochi minuti.

Il 33enne è stato bloccato verso le 19 su un tram della linea 15 in viale Liguria a Rozzano. Lì i militari sono intervenuti per quella che sembrava un'aggressione e, una volta sul posto, hanno trovato l'uomo che effettivamente presentava delle escoriazioni al volto. È bastato poco, però, per capire che la realtà era diversa. Mentre i carabinieri identificavano il passeggero picchiato, si è infatti avvicinata a loro una donna - una 34enne - che ha raccontato che poco prima lo stesso uomo le aveva sbottonato la giacca e le aveva palpato il seno. Appena la vittima aveva urlato e chiesto aiuto, in suo soccorso erano arrivati alcuni ragazzini, che avevano fermato e picchiato il maniaco per poi fuggire all'arrivo dei militari. Pochi minuti dopo in caserma si è presentata una seconda donna che ha denunciato che lo stesso uomo aveva abusato di sua figlia 17enne e di una sua amica, entrambe palpeggiate mentre si trovavano fuori dal Pam, a due passi dalla fermata del tram.

Il 33enne è stato quindi portato al pronto soccorso dell'Humanitas per essere medicato ed è poi stato dichiarato in arresto. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.