L'uomo che per anni violenta la figlia della sua ex compagna

Avrebe continuato ad abusare di lei fino a quando è stato con sua mamma. L'avrebbe minacciata, costretta a subire rapporti sessuali. Poi, alla fine, è stato incastrato dalla sua stessa vittima. Un uomo di 54 anni, Antonio S., di Milano, attualmente recluso nel carcere di Opera per un'altra vicenda, è stato condannato martedì dal tribunale di Sondrio - presidente del Collegio Carlo Camnasio - a 8 anni e mezzo di reclusione per una serie di violenze sessuali e stalking di cui è stata vittima la figlia minore dell'allora sua compagna.

Gli abusi sarebbero avvenuti in Valtellina e sarebbero andati avanti per circa 7 anni. Con minacce e approfittando del suo ruolo di forza, il 54enne avrebbe approfittato della piccola vittima - all'epoca dei fatti soltanto 11enne - quando la madre, e sua compagna, era fuori per lavoro.

Quando la relazione fra la madre della bimba e l'uomo si è interrotta, lei - intanto diventata maggiorenne - ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi affidandosi all'avvocata Enza Mainini del Foro di Sondrio che, in aula, si è associata alla richiesta di condanna del pm Giulia Sicignano.