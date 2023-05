Violenta la figlia di 3 anni e la 'offre' al compagno: arrestato uomo di 46 anni

Per anni avrebbe abusato di sua figlia. E in un'occasione almeno avrebbe proposto al suo compagno dell'epoca di avere un rapporto con lei. Un uomo di 46 anni, italiano, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri, su ordine del Gip di Milano, Guido Salvini, con le accuse di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico.

A innescare l'indagine, lo scorso 19 aprile, è stato l'ex compagno del 46enne che si è presentato dai carabinieri di un paesino del lodigiano mostrando una chat Whatsapp in cui il papà della piccola gli proponeva di far partecipare al rapporto anche sua figlia. Da lì gli investigatori hanno ricostruito anni di abusi, cominciati quando la vittima - oggi 11enne - aveva soltanto tre anni e compiuti in casa, in auto e in un camper in cui l'arrestato ha vissuto per un periodo. Decisivi anche alcuni video girati dallo stesso papà durante gli abusi - che sono avvenuti tra il Pavese e il Milanese - e inviati proprio all'ex fidanzato: immagini che sono finiti agli atti dell'inchiesta coordinata dal pm della procura di Milano, Giovanni Tarzia.

"È evidente - sottolinea il gip nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - l'attuale e concreta pericolosità" dell'arrestato perché "manifesta non solo una particolare propensione al compimento di violenze e atti sessuali nei confronti della figlia minore", ma mostra anche "un'evidente perversione e desiderio di includere altri soggetti negli abusi".