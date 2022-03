Al mattino violenta una ragazza, di notte ne molesta un'altra: il doppio blitz del 'maniaco compulsivo'

Al mattino, poco prima di pranzo, ha messo nel mirino una ragazza che ha quasi finto di corteggiare per poi aggredire. Di notte ha fatto praticamente lo stesso con un'altra donna. Autore del doppio blitz, andato in scena in centro a Milano, è stato un 44enne italiano, che già a inizio anno era finito nei guai per lo stesso motivo.

Il primo intervento della volante, stando a quanto appreso, è avvenuto verso le 12.30 in viale Gerolamo Gadio, al Parco Sempione, dove la macchina della polizia è stata fermata da una 26enne che ha chiesto aiuto e ha raccontato di essere stata appena palpeggiata da un uomo. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata dal maniaco che prima le ha porto una rosa e poi le ha toccato con violenza i glutei. Gli agenti hanno così rintracciato il 44enne, che in quel momento si stava avvicinando a un'altra giovane, lo hanno accompagnato in questura e lo hanno indagato a piede libero con l'accusa di violenza sessuale. Una denuncia che evidentemente ha avuto poco effetto perché alle 2.30 della notte tra giovedì e venerdì, l'uomo è tornato a colpire. I poliziotti lo hanno infatti bloccato in via dell'Orso, in zona Brera, dove - mezzo nudo - aveva appena molestato una 40enne con avances e frasi spinte, motivo per cui è stato nuovamente indagato con l'ipotesi di reato di molestie sessuali.

Il profilo del 44enne, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, è quello di un maniaco seriale, quasi compulsivo. Lo scorso 24 gennaio, infatti, era già stato arrestato - in quel caso con l'accusa di violenza sessuale - dove aver palpeggiato una 21enne etiope che era in via Torino in compagnia di un'amica. Una settimana fa, il 18 marzo scorso, per lui erano invece scattate le manette per di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata perché, dopo aver molestato i clienti del bar nel mezzanino della metro in Duomo, aveva aggredito con calci e pugni i poliziotti intervenuti per calmarlo.

Sempre nella notte, un'altra ragazza - una studentessa 22enne - è stata palpeggiata da due uomini in piazza Leonardo da Vinci. I due hanno poi anche aggredito e cercato di derubare un amico della vittima, intervenuto in sua difesa.