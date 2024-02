Studentessa di 20 anni stuprata fuori dalla discoteca a Milano

Violentata in strada, in un parcheggio. A due passi dalla discoteca. Una ragazza di 20 anni - una giovane americana che pare si trovi a Milano per studio - è stata stuprata nella notte tra venerdì e sabato in via Valtellina da un uomo poi fermato dalla polizia.

L'allarme è scattato alle 2.20, quando la vittima è riuscita ad attirare l'attenzione di alcuni passanti mentre l'aggressore abusava di lei nel parcheggio del supermercato che si trova all'angolo con viale Stelvio. I testimoni hanno quindi allertato la security dell'Alcatraz, locale che si trova a due passi da lì, che sono intervenuti e hanno fermato il ragazzo.

Il presunto violentatore - un 19enne cittadino italiano, senza precedenti e anche lui studente - è stato arrestato dalle volanti della polizia con l'accusa di violenza sessuale. La vittima è stata invece trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli, centro di riferimento per le violenze.

Stando a quanto finora ricostruito, i due si sarebbero conosciuti nella serata di venerdì proprio all'interno della discoteca. Lì avrebbero passato del tempo insieme, bevendo qualche cocktail e chiacchierando. All'uscita sarebbe poi avvenuto lo stupro.