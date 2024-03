Ragazza di 18 anni violentata in un'auto fuori dalla discoteca a Milano

L'avrebbe portata di peso nella sua macchina. Quindi, a bordo di quella stessa vettura, in un parcheggio isolato, l'avrebbe violentata per poi lasciarla da sola in strada. Un ragazzo di 23 anni, italiano, è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia a Milano con l'accusa di violenza sessuale aggravata perché sospettato di aver stuprato una 18enne lo scorso maggio.

I due, stando a quanto ricostruito dalle indagini della squadra mobile, si erano incontrati in discoteca, dove la vittima era andata per trascorrere una serata con le sue amiche. L'aggressore, "approfittando dello stato della giovane", sottolineano gli investigatori, sarebbe riuscito a portarla fuori dal locale caricandola praticamente di peso nella sua auto. A quel punto - stando all'inchiesta, coordinata dal V dipartimento della procura meneghina - il 23enne avrebbe costretto la ragazzina, appena maggiorenne, a subire atti sessuali.

Dopo averla abbandonata da sola e in stato confusionale su una panchina all'esterno della discoteca, lui si sarebbe allontanato cercando di far perdere le proprie tracce. A incastrarlo sono invece state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e gli esami biologici. Lo stesso 23enne, stando a quanto appreso, era stato segnalato alcune settimane prima mentre compiva atti osceni - sempre a bordo della propria vettura - fuori da un'altra discoteca milanese. Per il giovane, rintracciato dai poliziotti a casa, sono stati disposti gli arresti domiciliari.