Turista trovata in corso Como insanguinata: "Mi hanno violentata"

A caccia della verità. La procura di Milano ha aperto un'indagine per violenza sessuale sul ritrovamento di una 19enne sanguinante in corso Como a Milano, fuori da un locale. L'allarme era scattato all'alba di domenica, quando la giovane - turista americana, residente a Firenze - era svenuta davanti a un buttafuori del Tocqueville.

Quando i soccorritori erano arrivati, avevano notato alcune macchie di sangue sul basso ventre, verosimilmente riconducibili proprio a uno stupro. Stando a quanto appreso, lei stessa avrebbe confessato a un'amica - era in compagnia di due giovani - di essere stata violentata in bagno.

La 19enne è quindi subito stata portata alla clinica Mangiagalli, dove è stata sottoposta a tutti gli esami del caso e dove si trova ancora ricoverata. Secondo quanto finora ricostruito dalla polizia, la vittima sarebbe arrivata sabato sera a Milano con le due compagne e avrebbe poi trascorso la nottata in discoteca. Al momento di uscire - visibilmente ubriaca - sarebbe crollata al suolo.

La sua confidenza all'amica è ritenuta credibile, ma al momento pare non siano stati trovati elementi utili per confermare le sue parole, neanche nelle telecamere di videosorveglianza che riprendono il corridoio del locale che porta al bagno, luogo in cui sarebbe avvenuta la violenza. Decisivi saranno i risultati dei test effettuati in ospedale e il suo racconto a pm e investigatori.