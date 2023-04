Ragazza violentata a Milano: minacciata e stuprata dopo la notte nel locale

Ha finto di voler aiutare la sua preda. Ha convinto la sua vittima che era lì per darle una mano. Poi, approfittando della fiducia conquistata, ha abusato di lei. Un uomo di 37 anni, un cittadino marocchino regolare in Italia, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale perché sospettato di aver stuprato una ragazza lo scorso fine settimana.

L'allarme era scattato nel pomeriggio di sabato, quando la vittima aveva chiesto aiuto al 112 dicendo di essere stata violentata la notte precedente da un uomo che non conosceva. La donna aveva raccontato di aver incontrato l'aggressore fuori da un locale, dove lui si era proposto di aiutarla perché lei aveva perso di vista gli amici e non trovava più il suo cellulare. A quel punto, però, stando alla ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata trascinata in un luogo appartato dove sarebbe stata minacciata con un coccio di bottiglia e stuprata.

Le indagini degli uomini dell'ufficio prevenzione generale e della squadra mobile hanno permesso di risalire al 37enne, incastrato dalle analisi tecniche e da alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il presunto violentatore è stato rintracciato dalla polizia proprio nei pressi del luogo teatro dello stupro. Il 37enne è stato arrestato con un fermo di polizia giudiziaria ed è stato portato nel carcere di San Vittore.