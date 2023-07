Ragazza drogata a cena: si 'risveglia' mentre due uomini la stanno violentando

Una cena in un locale di Monza con un amico di famiglia. Poi la serata a casa sua. Ma dopo alcune ore la giovane - una 29enne italiana - si è risvegliata nuda e nel letto con l’amico - un 50enne albanese - e con un altro uomo, poi risultato essere coetaneo e connazionale dell’amico della giovane.

All’alba di sabato 22 luglio per i due uomini sono scattate le misure cautelari eseguite dagli agenti della squadra mobile della questura di Monza. Misure cautelari - una in carcere e l’altra agli arresti domiciliari - emesse dal Gip del tribunale di Monza su richiesta della procura. I due sono accusati di violenza sessuale aggravata dall’uso di sostante alcoliche, narcotiche o stupefacenti e violenza sessuale di gruppo.

L'invito a cena dell'amico

La violenza risale all’estate del 2022: l'allarme era scattato dopo che la giovane si era recata al pronto soccorso della Mangiagalli di Milano per la violenza sessuale subita. L’ospedale meneghino ha trasmesso gli atti alla procura della Repubblica e sono state avviate le indagini. La giovane - secondo quanto riferisce la questura monzese - alla fine della scorsa estate aveva accettato l’invito del 50enne albanese per una cena da sola con lui in un locale del capoluogo brianzolo. Subito dopo avrebbe iniziato a non sentirsi bene, manifestando insolita euforia alternata a momenti di temporanea amnesia. I due avrebbero raggiunto la casa dell’uomo, dove era presente l’amico del 50enne. Nel cuore della notte la ragazza si sarebbe ritrovata nuda e nell’atto di avere rapporti sessuali con i due, ma non ricordava con precisione che cosa fosse accaduto. A quel punto si è rivestita ed è tornata a casa.

I primi ricordi dopo qualche giorno

Nei giorni successivi, però, avrebbe iniziato a ricordare brevi momenti passati insieme ai due uomini, sospettando che fosse stata coinvolta, senza rendersene conto, in un rapporto sessuale di gruppo. I sospetti della giovane si sono subito rivolti verso l’amico, ipotizzando che prima l’avesse drogata.

Nel frattempo la procura della Repubblica di Monza ha disposto gli esami tossicologici sulla ragazza che hanno dato esito positivo su alcune sostante psicotrope tra le quali la Ghb, comunemente nota anche come “droga dello stupro”. Ormai alle strette, i due avrebbero offerto dei soldi alla vittima, cercando di farle cambiare versione. I poliziotti, però, avevano già stretto il cerchio attorno a loro.