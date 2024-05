Milano, ragazza stuprata dopo la discoteca: "Mi hanno violentata in 5"

La notte in discoteca, il buio, i frame dell'orrore, poi la richiesta d'aiuto quando ormai era già mattino. Una ragazza di 21 anni, una giovane di origini sudamericane, ha denunciato di essere stata violentata da "alcuni sconosciuti" nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano. L'allarme è scattato verso le 7.30 dalla stazione metropolitana di Maciachini, sulla linea gialla. La 21enne, stando a quanto appreso, si sarebbe avvicinata a un agente di stazione che avrebbe poi allertato la polizia e i soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata alla clinica Mangiagalli.

È stata la stessa giovane a raccontare di aver trascorso la serata in una discoteca di corso Como, cuore della movida meneghina. Una volta uscita, sarebbe stata violentata dal branco, pare composto da cinque persone. La 21enne, sotto shock, ha confessato di non ricordare come sia arrivata in Maciachini, dove ha chiesto aiuto, né ha saputo fornire indicazioni sul luogo in cui sarebbero avvenute le violenze.

Le indagini sono state affidate alla squadra mobile, che sta ora conducendo tutti gli accertamenti necessari. Il primo passo sarà cercare riscontri alle parole della vittima - più che altro per "riempire" i suoi vuoti di memoria - per iniziare poi a cercare elementi utili che possano portare a identificare i presunti stupratori. Una grande mano potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona di corso Como, che potrebbero aver ripreso almeno il momento in cui la 21enne è uscita dal locale.