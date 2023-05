"Hai bisogno di aiuto?", poi lo stupro: 57enne violentata per ore in una tenda a Milano

Per una notte intera in balia del suo aguzzino. Per ore - oltre otto, interminabili ore - nelle mani del suo stupratore. Perché "volevo scappare, ma non riuscivo". Bloccata, immobilizzata in quella tenda trasformatasi in un attimo in una trappola senza via di fuga per lei. Vittima: una donna di 57 anni italiana con problemi di disabilità, senza una fissa dimora, spesso e volentieri "in giro" nella zona della stazione centrale di Milano. Presunto carnefice: un 33enne somalo - Said Yusuf -, regolare in Italia perché titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e soltanto piccoli precedenti per reati legati all'immigrazione. Eppure sarebbe stato lui - arrestato in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto con l'accusa di violenza sessuale aggravata - e stuprare la 57enne tra la sera del 28 e l'alba del 29 aprile scorsi.

L'allarme era scattato quella mattina verso le 7, quando la vittima era riuscita a chiedere aiuto a un uomo che stava portando a spasso il cane e che aveva poi allertato le forze dell'ordine. Le indagini della sezione dedicata della squadra mobile, guidata da Marco Calì e Stefano Veronese, sono partite subito dal racconto della donna, che ha immediatamente fornito alcuni elementi utilissimi per cristallizzare la scena. Il primo contatto tra lei e il violentatore era avvenuto la sera prima verso le 21.30 davanti alla stazione Centrale, sotto la mela.

"Mi ha chiesto se avessi bisogno d'aiuto", il ricordo della donna. "Mi ha detto che poteva darmi riparo dove poter riposare in una tenda", la trappola tesa dall'uomo, che aveva anche più volte detto alla 57enne che assomigliava a sua mamma, come se quel dettaglio servisse per "rubare" ulteriormente la sua fiducia. Così, i due erano saliti a bordo del tram 5 ed erano scesi quattro fermate dopo, facendo poi i gradini che portano ai giardini di piazza Carbonari, dove effettivamente il 33enne dormiva in una tenda. Lì, in un attimo si era materializzato l'incubo della donna. Lo stupratore, secondo quanto ricostruito nel fermo firmato dal pm Rosaria Stagnaro, le avrebbe strappato i pantaloni e avrebbe abusato una prima volta di lei. "Gli urlavo di lasciarmi stare, volevo scappare ma non riuscivo", gli atroci frame nella mente della vittima. Che racconterà di sentirsi "ridotta all'impotenza senza avere modo di sottrarmi" alla violenza.

Una violenza che si ripeterà di nuovo. Perché alle 5 della mattina seguente Yusuf sarebbe tornato all'attacco, abusando una seconda volta della donna. Soltanto a quel punto, dopo averla anche "offerta" a un altro uomo passato davanti alla sua tenda, l'aguzzino si sarebbe allontanato, le avrebbe detto di "arrangiarsi" dopo una sua richiesta di chiamare i soccorsi e lei sarebbe riuscita a chiedere aiuto al passante. Proprio il 29 mattina, durante il primo sopralluogo, i poliziotti avevano accompagnato in questura un giovane trovato a dormire in una tenda nell'area verde. Quel ragazzo - jeans e felpa gialla addosso - era innocente, ma sarebbe stato proprio lui poche ore dopo a incrociare per caso in strada lo stupratore, dicendogli di presentarsi alla polizia accusandolo di quel "viaggio" in questura.

Passo dopo passo, soprattutto grazie al riconoscimento effettuato dal testimone e dalla vittima e al suo racconto puntuale, gli investigatori sono riusciti a mettere insieme tutti i tasselli. A confermare la presenza di Yusuf sul luogo dello stupro anche le celle agganciate dal suo cellulare, che lo hanno localizzato in stazione prima e in piazza Carbonari poi in orari compatibili con il momento in cui ha agganciato la vittima e con le successive violenze. In Carbonari il 33enne - altro particolare confermato dal testimone - ci sarebbe arrivato soltanto una decina di giorni fa da Torino, città in cui aveva un lavoro ma soprattutto città in cui ha lasciato una moglie e due figli per trasformarsi in un fantasma.

Nel fermo, il pubblico ministero - giustificando le esigenze cautelari - sottolinea che si tratta di un "soggetto privo di occupazione e di una collocazione abitativa", rimarcando la "particolare gravità della violenza sessuale consumata con estrema freddezza dall'indagato, che ha scelto una vittima appena incontrata in evidente stato di fragilità, dimostrando una personalità particolarmente pericolosa, spregiudicata e priva di qualsiasi controllo". La breve fuga del 33enne è finita alle 6 di mercoledì mattina a San Donato: i poliziotti, che già gli davano la caccia da qualche ora, lo hanno trovato al capolinea della metropolitana e fermato. Addosso aveva un jeans elegante, una camicia e una giacca. Quasi che stesse cercando di diventare qualcun altro.