Ragazza di 24 anni violentata a Milano: agganciata in corso Como, stuprata in un cantiere

Il primo contatto in corso Como, nel cuore della movida meneghina. Lei in panico per il telefono e le chiavi di casa persi. Lui, lì in attesa della sua preda, che si offre di darle una mano. Che si finge pronto ad aiutarla. E intanto tesse la tela per farla cadere in trappola. Sono i frame della violenza sessuale andata in scena nella notte tra venerdì e sabato scorso in pieno centro città, dove una ragazza di 24 anni è stata stuprata in un cantiere di piazza Einaudi, a due passi dai grattacieli di Porta Nuova. Protagonista dell'orrore sarebbe stato un 37enne cittadino marocchino, regolare in Italia, che è stato formalmente arrestato domenica dalla polizia in esecuzione di un fermo con l'accusa di violenza sessuale.

A incastrarlo sono stati gli uomini dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico, coordinati da Giuseppe Schettino, e della squadra mobile, guidati da Marco Calì. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica, quando la coinquilina della vittima ha chiesto aiuto al 112 e ha accompagnato l'amica alla clinica Mangiagalli, dove i medici hanno certificato la violenza e le hanno diagnosticato ferite guaribili in venti giorni per i colpi ricevuti.

Lei stessa, nonostante qualche bicchiere di troppo bevuto durante la notte, ha raccontato agli investigatori tanti dettagli di quanto successo nelle ore precedenti. La vittima, la cui versione è poi stata confermata dalle indagini lampo, ha spiegato di aver trascorso la serata in un locale di corso Como insieme a un amico. Al momento di andare via, però, avrebbe perso di vista il giovane e si sarebbe accorta di aver perso il telefono e le chiavi. Proprio davanti al locale, la sua strada si è incrociata con quella del presunto stupratore, che si sarebbe offerto di darle una mano e riaccompagnarla a casa.

Conquistata la fiducia della 24enne, però, l'uomo l'avrebbe trascinata in un cantiere di piazza Einaudi, dove lui è solito trascorrere le notti. Lì, verso le 4 del mattino, si sarebbe consumata la violenza sessuale, brutale. Soltanto verso le 11, sette ore dopo, la giovane è riuscita a tornare a casa. Terrorizzata e sotto shock, ha raggiunto l'appartamento ancora in compagnia del presunto violentatore - evidentemente un modo per non farlo insospettire - e poi una volta davanti al condominio è riuscita a liberarsi di lui con una scusa. A quel punto, la coinquilina - che ha visto e, successivamente, riconosciuto il 37enne - ha chiesto aiuto.

Gli investigatori della Mobile hanno quindi immediatamente raggiunto il luogo indicato dalla vittima, in piazza Einaudi. Lì sono stati trovati il coccio di bottiglia - con la sua impronta sopra - usato dall'aggressore per minacciare la ragazza e numerose altre tracce dello stupro. Proprio mentre gli agenti effettuavano tutti i rilievi, il 37enne è tornato a "casa": ha cercato di nascondersi, ma è stato visto e bloccato. Poche ore dopo, d'intesa con la procura, per lui è stato disposto il fermo.

Stando a quanto appreso, è entrato in Italia da irregolare nel 2007, ma due anni fa aveva ottenuto il permesso di soggiorno grazie a una pratica di ricongiungimento con una sorella che vive nel Milanese, con cui però non ha più rapporti. Sarebbe uscito dal carcere a inizio 2021 dopo aver scontato un paio di anni per una rapina commessa nel Bresciano nel 2019. In quell'occasione, insieme ad altri complici, aveva aggredito una donna in auto e l'aveva palpeggiata, motivo per cui era stato arrestato per rapina e violenza sessuale. Tornato libero, sarebbe arrivato a Milano e avrebbe iniziato a vivere di espedienti, dormendo negli ultimi tempi nel palazzo di piazza Einaudi. Lo stesso dove per ore ha abusato della 24enne.